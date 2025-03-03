Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ в трех регионах России за ночь

За прошедшую ночь в небе над российскими регионами уничтожили семь беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. В областях работали дежурные средства ПВО.

Так, три дрона противника были перехвачены и уничтожены в Липецкой области, и по два - в небе над Ростовской и Белгородской областями, отметили в оборонном ведомстве.

Таким образом, была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны.

Напомним, утром в субботу, 1 марта, министерство сообщало о 48 уничтоженных за ночь беспилотниках ВСУ.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.