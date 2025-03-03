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Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ в трех регионах России за ночь

Речь идет о Липецкой, Ростовской и Белгородской областях.
2025-03-03 07:17:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь в небе над российскими регионами уничтожили семь беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. В областях работали дежурные средства ПВО.

Так, три дрона противника были перехвачены и уничтожены в Липецкой области, и по два - в небе над Ростовской и Белгородской областями, отметили в оборонном ведомстве.

Таким образом, была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны.

Напомним, утром в субботу, 1 марта, министерство сообщало о 48 уничтоженных за ночь беспилотниках ВСУ.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Ростовская область #Липецкая область #белгородская область #ВСУ #средства пво #Беспилотники ВСУ
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