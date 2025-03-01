Российская армия уничтожила за месяц 14 танков ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течении месяца военнослужащие группировки войск «Восток» в районах Новоселки, Бурлацкого, Днепроэнергии и Константинополя уничтожили 14 танков», - говорится в заявлении.

По данным российского оборонного ведомства, операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» разгромили десятки единиц боевой техники украинских боевиков на данном направлении. Так, помимо танков, военнослужащие ВС РФ уничтожили более 40 болевых бронированных машин и около 80 автомобилей противника.

Бойцы ВС РФ используют как разведывательные беспилотники, которые выявляют движение боевой техники и транспорта ВСУ, так и ударные.

Ранее российские штурмовики показали уничтожение техники ВСУ в Надеждинке в Донецкой Народной Республике. Бойцы также разгромили беспилотниками огневые точки и командные пункты противника. После этого они зашли в населенный пункт и выбили боевиков из укрепленных позиций.

Материал подготовили Далакян Игнат и Николай Баранов.