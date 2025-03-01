МО РФ: Украина попыталась атаковать станцию «Турецкого потока» на Кубани

Украина попыталась три раза ударить беспилотниками по компрессорной станции на Кубани, обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что атака произошла в ночь на 28 февраля на фоне поездки Владимира Зеленского в Вашингтон. Отмечается, что киевский режим преследовал цель остановить поставки газа в страны Европы.

Уточняется, что украинские боевики пытались нанести удар беспилотниками самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Все три беспилотных летательных аппарата ВСУ были сбиты на безопасном от станции расстоянии, добавили в МО РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников ВСУ над российскими регионами. Дроны были уничтожены в небе над Крымом, Брянской, Белгородской , Курской, Ростовской, Смоленской, Липецой и Тверской областями.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.