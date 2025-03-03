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Пленный рассказал, что ВСУ бросают на передовую глухих и пожилых людей

На Украине мобилизуют пенсионеров и глухих людей, отправляя их на самые опасные участки. По словам пленного, в Сумской области дорожников использовали как живой щит.
2025-03-03 15:23:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий Сергей Кузнецов заявил, что ВСУ отправляет на передовую пожилых людей, ремонтников и даже глухих. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны России.

«Ремонтников техники тоже бросают на передок, бросают и в 52 года, и в 54, глухих бросают на передок. Какие штурмовики из старых дедов?» - рассказал Кузнецов.

По словам пленного, он служил в 67-й бригаде ВСУ в городе Изюм, но до мобилизации работал трактористом. Сергея насильно забрали сотрудники украинского военкомата и отправили в зону боевых действий.

Сначала подразделение перебросили в Сумскую область, где их разместили в дорожном отделе. Как рассказал пленный, дорожников использовали как живой щит, а затем перебросили на передовую.

Этот случай подтверждает критическую нехватку личного состава в ВСУ, что приводит к мобилизации необученных и физически неспособных к бою людей. Противник часто отправляет в бой пенсионеров и людей с серьезными заболеваниями, о чем рассказывали другие пленные украинские военные.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный
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