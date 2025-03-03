Пленный украинский военнослужащий Сергей Кузнецов заявил, что ВСУ отправляет на передовую пожилых людей, ремонтников и даже глухих. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны России.

«Ремонтников техники тоже бросают на передок, бросают и в 52 года, и в 54, глухих бросают на передок. Какие штурмовики из старых дедов?» - рассказал Кузнецов.

По словам пленного, он служил в 67-й бригаде ВСУ в городе Изюм, но до мобилизации работал трактористом. Сергея насильно забрали сотрудники украинского военкомата и отправили в зону боевых действий.

Сначала подразделение перебросили в Сумскую область, где их разместили в дорожном отделе. Как рассказал пленный, дорожников использовали как живой щит, а затем перебросили на передовую.

Этот случай подтверждает критическую нехватку личного состава в ВСУ, что приводит к мобилизации необученных и физически неспособных к бою людей. Противник часто отправляет в бой пенсионеров и людей с серьезными заболеваниями, о чем рассказывали другие пленные украинские военные.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.