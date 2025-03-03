«Ланцет» поразил станцию РЭБ в замаскированном блиндаже ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий обнаружили замаскированный блиндаж с украинской станцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» в Харьковской области.

После подтверждения точных координат было принято решение об огневом воздействии. Для уничтожения цели использовался барражирующий боеприпас «Ланцет», который поразил объект прямым попаданием. Станция РЭБ противника была полностью уничтожена.

Российские военные активно применяют беспилотные технологии для борьбы с системами РЭБ ВСУ, которые используются для подавления дронов и связи.

«Ланцет» - беспилотник-камикадзе, способный длительное время барражировать в воздухе, ожидая подходящего момента для атаки. Изготовлен из материалов, не отражающих радиосигналы, что делает его малозаметным, затрудняет обнаружение и перехват средствами ПВО. Высокая точность поражения позволяет уничтожать как мобильные цели, так и укрепленные позиции противника.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» активно применяются российскими войсками для контрбатарейной борьбы, уничтожения бронетехники, артиллерии и опорных пунктов ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.