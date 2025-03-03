Корветы ТОФ отработали в Индийском океане отражение атаки беспилотников

Корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проводят тренировки в Индийском океане. Они отрабатывают слаженность действий корабельных боевых расчетов, групп антитеррора и защиту от беспилотников. Воздушные цели сбивают из автоматических артустановок АК-630. В названии комплекса цифра 6 означает количество стволов, а 30 - это калибр.

Помимо корветов, данный комплекс, относящийся к классу зенитной артиллерии, установлен практически на всех кораблях ВМФ России, что указывает на его высокую эффективность. В следующем году АК-630 отметит полувековой юбилей со дня принятия на вооружение. За прошедшее время его система наведения претерпела лишь незначительные изменения.

«Модуль управления стрельбой взаимодействует с органами управления корабля. В отличие от советских пультов здесь все автоматизировано. Во время стрельбы я могу поражать цели до семи километров. Причем как воздушные, так и надводные», - говорит командир артиллерийской батареи корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Александр Лапин.

Всегда в готовности находится и многофункциональный радиоэлектронный комплекс с пусковыми установками ПК-10. Он способен создавать помехи для ракет с радиолокационными и тепловыми системами наведения. Время от команды «Пуск» до выстрела составляет всего полсекунды.

Также была проведена заправка корветов кильватерным способом. После нее корабли заняли назначенные позиции и начали выполнение новой задачи.

В воздух поднялся вертолет Ка-27. Он ведет разведку по маршруту перехода отряда кораблей. С высоты 200 метров у экипажа обзор примерно на 80 километров. А с радиолокатором все морские объекты как на ладони в радиусе уже 260 километров.

Обязательной частью подготовки летчиков являются и ночные полеты. Во время перехода из Индонезии до Ирана каждый пилот должен выполнить по пять приземлений.

Также ночью проходят тренировки корабельных боевых расчетов. Моряки поражают цели, имитирующие безэкипажные катера.