Суточные потери украинской стороны на Курском направлении составили более 160 военнослужащих, говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, в течение суток противник лишился двух БТР, девяти боевых бронированных машин, трех автомобилей, трех артиллерийских орудий. Также ВС РФ уничтожили три миномета ВСУ, 12 пунктов управления дронами и два склада боеприпасов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с августа 2024 года. Российские войска противостоят украинским силам. Наши подразделения продолжают наносить существенный урон противнику, что способствует стабилизации обстановки в регионе и предотвращению дальнейших попыток прорыва со стороны ВСУ.

Российское оборонное ведомство регулярно демонстрирует кадры ударов по технике противника на Курском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.