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ВСУ на Курском направлении потеряли более 160 человек за сутки

Также уничтожены два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
2025-03-03 16:49:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении составили более 160 военнослужащих, говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, в течение суток противник лишился двух БТР, девяти боевых бронированных машин, трех автомобилей, трех артиллерийских орудий. Также ВС РФ уничтожили три миномета ВСУ, 12 пунктов управления дронами и два склада боеприпасов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с августа 2024 года. Российские войска противостоят украинским силам. Наши подразделения продолжают наносить существенный урон противнику, что способствует стабилизации обстановки в регионе и предотвращению дальнейших попыток прорыва со стороны ВСУ.

Российское оборонное ведомство регулярно демонстрирует кадры ударов по технике противника на Курском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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