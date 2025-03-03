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Экипаж Ми-28НМ сжег технику и боевиков в курском приграничье

Уничтожение всех намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик.
2025-03-03 10:49:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинской техники и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ.

Летчики действовали в составе смешанной тактической группы, они выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки «Север» на земле. Удар наносился авиационными ракетами. Уничтожение намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетное маневрирование, находясь на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки - они необходимы, чтобы не дать неприятелю поразить вертолет из ПЗРК. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил огневые точки ВСУ в приграничье Курской области. Удар, как и в случае с Ми-28НМ, наносился авиационными ракетами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация #приграничье
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