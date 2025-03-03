Тульские десантники уничтожили две БМП и гаубицу ВСУ в Курской области

Подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии нанесли огневое поражение бронетехнике ВСУ в Суджанском районе Курской области. В результате боя были уничтожены две БМП с пехотой и 152-мм гаубица Д-20, замаскированная в лесопосадке, сообщает Минобороны России.

Ранним утром операторы беспилотников ВДВ обнаружили движение колонны ВСУ из пяти боевых машин пехоты. После артиллерийского удара три БМП развернулись и начали отступать, но две машины продолжили движение.

По движущейся технике вначале ударили дроны с оптоволоконным управлением. Затем эти машины добили при помощи противотанковых управляемых ракет. Пехота, успевшая спешиться, была уничтожена сбросами и артиллерийским огнем.

ВДВ РФ продолжает эффективно ликвидировать бронетехнику и личный состав ВСУ, не позволяя ему продвигаться в приграничной зоне.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ взяли под огневой контроль автодорогу Юнаковка - Суджа, что существенно нарушило логистику ВСУ в приграничном районе Курской области. Нарушение снабжения ВСУ снижает боеспособность украинских подразделений. Огневой контроль дороги не позволяет противнику проводить ротацию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.