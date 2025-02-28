Группировка войск «Север» ликвидировала пикап ВСУ точным ударом дрона

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» выявили замаскированный пикап ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение нанести точечный удар FPV-дроном.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск "Север"», - сообщили в Минобороны России.

Российское оборонное ведомство показало кадры удара по технике противника. На записи видно, как от удара происходят взрыв и задымление.

Российские бойцы активно используют беспилотные технологии для уничтожения техники ВСУ. FPV-дроны отличаются высокой точностью наведения. Также они отличаются маневренностью и малой заметностью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.