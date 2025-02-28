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Группировка войск «Север» ликвидировала пикап ВСУ точным ударом дрона

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по пикапу боевиков ВСУ и взрыв.
2025-02-28 17:34:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» выявили замаскированный пикап ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение нанести точечный удар FPV-дроном.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск "Север"», - сообщили в Минобороны России.

Российское оборонное ведомство показало кадры удара по технике противника. На записи видно, как от удара происходят взрыв и задымление.

Российские бойцы активно используют беспилотные технологии для уничтожения техники ВСУ. FPV-дроны отличаются высокой точностью наведения. Также они отличаются маневренностью и малой заметностью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ #уничтожение #FPV-дрон
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