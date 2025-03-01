У Часова Яра снайперы-десантники расчистили дорогу штурмовым группам

Снайперские пары Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно ликвидируют боевиков и их беспилотники. Так, недавно возле города Часов Яр российские военнослужащие при помощи 12,7-мм винтовки подбили украинский гексакоптер «Баба-яга», минировавший подступы к вражеским позициям.

После беспилотника десантники уничтожили два вражеских пулеметных расчета и несколько наблюдателей. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Десантники долго отслеживали графики пролетов тяжелых БПЛА типа "Баба-яга", а также перемещения противника на позициях», - подчеркнули в ведомстве.

В МО РФ отметили, что грамотные действия снайперов позволили штурмовым группам продвинуться вперед и занять важный опорный пункт.

Ранее «Звезда» рассказывала, как в Часовом Яре костромские десантники 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни эвакуировали раненого механика-водителя поврежденного БТР-МДМ «Ракушка» и отбили нашу технику от дронов ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.