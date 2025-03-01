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У Часова Яра снайперы-десантники расчистили дорогу штурмовым группам

Снайперы подбили «Бабу-ягу», минировавшую подступы к вражеским позициям, и уничтожили два пулеметных расчета.
2025-03-01 07:13:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперские пары Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно ликвидируют боевиков и их беспилотники. Так, недавно возле города Часов Яр российские военнослужащие при помощи 12,7-мм винтовки подбили украинский гексакоптер «Баба-яга», минировавший подступы к вражеским позициям.

После беспилотника десантники уничтожили два вражеских пулеметных расчета и несколько наблюдателей. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Десантники долго отслеживали графики пролетов тяжелых БПЛА типа "Баба-яга", а также перемещения противника на позициях», - подчеркнули в ведомстве.

В МО РФ отметили, что грамотные действия снайперов позволили штурмовым группам продвинуться вперед и занять важный опорный пункт.

Ранее «Звезда» рассказывала, как в Часовом Яре костромские десантники 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни эвакуировали раненого механика-водителя поврежденного БТР-МДМ «Ракушка» и отбили нашу технику от дронов ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #снайперы #Минобороны России #Пулемет #МО РФ #Баба-яга #гексокоптер
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