Армия АрМИ-2020 Российские военные стали победителями конкурса «Чистое небо» Светлана Головина Анастасия Фириченкова На протяжении трех дней соревнований военнослужащие из Белоруссии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Пакистана, России и Узбекистана прошли все испытания, к которым готовились долгие месяцы. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Российские подразделения ПВО в конкурсе «Чистое небо», проходившем на Азовском побережье, заняли первое место. Сегодня был ответственный момент для водителей механиков, которым надо было показать навыки вождения бронетранспортеров. На протяжении трех дней соревнований военнослужащие из Белоруссии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Пакистана, России и Узбекистана прошли все испытания, к которым готовились долгие месяцы. Позади пуски ракет из ПЗРК «Игла» по мишени вертолета и по скоростной цели навстречу и вдогон, стрельба из танкового пулемета Калашникова и автомата АК-12, единая полоса типа «Атака» длиной в 400 м, вождение БТР-82А с преодолением препятствий холм, косогор, змейка, колейный мост, восьмерка и противотанковый ров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует