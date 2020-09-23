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В рамках «Кавказ-2020» пройдет противодесантная оборона Черноморского побережья

Анастасия Фириченкова
08:10 23.09.2020
На полигоне Раевский расположена выставка военной техники, некоторые образцы которой будут принимать участие в предстоящих мероприятиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» на полигоне Раевский в Краснодарском крае десантникам Южного военного округа предстоит не допустить высадку на побережье Черного моря условного противника. В ближайшие часы военнослужащие продемонстрируют противодесантную оборону морского побережья.

На полигоне расположена выставка военной техники, некоторые образцы которой будут принимать участие в предстоящих мероприятиях. Например, боевая машина десанта БМД-2, артиллерийская 120-миллиметровая самоходная установка «Нона-2С9», танк Т-72Б3. Сейчас уже идут последние приготовления. Техника выдвинется на позиции для выполнения дальнейших задач.

На аэродромах в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае была поднята в воздух штурмовая и истребительная авиация. Экипажи самолетов Су-25 и Су-30-СМ выдвинулись на общевойсковой полигон Ашулук, чтобы сбросить 250-киллограммовые фугасные бомбы, не оставив условному противнику ни малейшего шанса на выживание.

В Южной Осетии тактическая группа провела разведку и уничтожила группу диверсантов. В Астраханской области 20 вертолетов Ми-8 и Ка-52 произвели ракетные удары по мишеням, имитирующим технику условного противника. На полигоне в Абхазии российские и абхазские военнослужащие отразили нападение группы «террористов». В Дагестане бойцы Каспийской флотилии уничтожили горное «бандформирование». А на полигоне мотострелковое подразделение ЮВО из гаубицы «МСТА-С» должны разгромить важные объекты условного противника на расстоянии 15 километров.

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