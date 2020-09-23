«Кавказ-2020»: летчики Су-30СМ и Су-25СМ нанесли удар по «противнику» на полигоне Ашулук

На учениях «Кавказ-2020» в Ростовской области в небо поднялись истребители-бомбардировщики Су-30СМ. По легенде, противник атаковал позиции и командир вызвал подкрепление с воздуха.

Каждый из истребителей несет по тонне боекомплекта. Крылатые машины занимают позиции и находятся в полной готовности оторваться от бетонки аэродрома.

Под Волгоградом летчики ВКС России тоже занимают места в кабинах штурмовиков Су-25СМ.

«Взлет звеном, сбор, выход в район цели, уничтожение противника авиационными бомбами калибра 250 и 270», - объяснил поставленную учебно-боевую задачу летчик самолета Су-25 Артур Таран.

Многоцелевые истребители СУ-30СМ взмывают в воздух с военного аэродрома в Ростовской области. Не пройдет и часа, как 250-килограммовые фугасные бомбы обрушатся на условного противника на другом конце страны на полигоне Ашулук.

В поддержку ростовской и волгоградской авиационным группам идет еще одно звено штурмовиков из Кубани. Самолеты заходят на общевойсковой полигон Ашулук, почти на границе России. У пехоты и бронетехники условного противника шансов нет.

«Каждый вылет на боевое применение, тем более на полигон с применением таких серьезных средств поражения - определенная ответственность. И когда вылет выполнен, а тем более выполнен успешно, на оценку "отлично", тогда появляется чувство исполненного долга», - признался летчик самолета Су-30СМ Александр Иванов.

На аэродромы базирования боевые самолеты возвращаются налегке. Тонны бомб, неуправляемых ракет, снарядов авиапушек уничтожили условного противника. Экипажи штурмовой и истребительной авиации выполнили поставленную задачу учений «Кавказ-2020».