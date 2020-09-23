Десятки вертолетов нанесли удар по «противнику» под Астраханью в рамках учений «Кавказ-2020»

Двадцать ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52 авиационной группировки армейской авиации выпустили ракеты по условному неприятелю на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках учений «Кавказ-2020». Об этом информирует Министерство обороны РФ.

По мишеням, имитирующим бронированную технику и живую силу «противника», вертолеты выпустили 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты и использовали стрелково-пушечное вооружение.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» проходят в период с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах ЮВО, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Помимо России в маневрах участвуют военнослужащие из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана. Кроме того, в качестве наблюдателей присутствуют представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск.