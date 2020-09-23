Пилоты российской базы в Таджикистане выполнили первые полеты на Ми-8МТВ5-1

В Таджикистане российские экипажи авиационной группы 201-й военной базы выполнили первые учебно-тренировочные полеты на недавно поступивших на вооружение новых транспортно-боевых вертолетах Ми-8МТВ5-1.

Летчики выполнили элементы простого и сложного пилотирования, взлет, посадку, полет по маршруту с разведкой объектов условного противника, заход на заданную точку для десантирования и зависание в воздухе.

«На борту вертолетов установлены комплексы бортовой обороны. Они имеют улучшенную систему навигации, кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным под использование очков ночного видения», - отметил командир вертолета Василий Ивлев.

Специалисты наземных служб отработали комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы и заправке авиационной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.