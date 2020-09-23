Иностранное гражданское судно столкнулось с кораблем Балтфлота
Корпус малого противолодочного корабля «Казанец» получил пробоину выше ватерлинии.
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Иностранное гражданское судно столкнулось с кораблем Балтфлота в среду, сообщает пресс-служба Балтфлота.
«Утром 23 сентября 2020 года при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов "Айс Роуз" с малым противолодочным кораблем Балтийского флота "Казанец"», - говорится в сообщении.
В результате столкновения пострадавших среди экипажа российского корабля нет.
В настоящее время МПК «Казанец» своим ходом возвращается в пункт базирования в Балтийск. Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимается комиссия Балтийского флота.