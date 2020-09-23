Военнослужащие уничтожили группу «боевиков» в Абхазии на учениях «Кавказ-2020»

На горном полигоне Цабал в Абхазии российские и абхазские военнослужащие в рамках учений «Кавказ-2020» уничтожили крупную группу «боевиков».

Разведка сообщила о местонахождении незаконного вооруженного формирования. Район оперативно заблокировали и под прикрытием бронемашин ликвидировали полевой лагерь, в котором скрывались бандиты. Кроме того, отработаны задачи по организации обороны республики Абхазия в условиях террористической угрозы.

Стратегические учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября в Южном военном округе и в Черном и Каспийском морях.