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Военнослужащие уничтожили группу «боевиков» в Абхазии на учениях «Кавказ-2020»

Андрей Аркадьев
11:46 23.09.2020
Также отработаны задачи по организации обороны республики в условиях террористической угрозы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На горном полигоне Цабал в Абхазии российские и абхазские военнослужащие в рамках учений «Кавказ-2020» уничтожили крупную группу «боевиков».

Разведка сообщила о местонахождении незаконного вооруженного формирования. Район оперативно заблокировали и под прикрытием бронемашин ликвидировали полевой лагерь, в котором скрывались бандиты. Кроме того, отработаны задачи по организации обороны республики Абхазия в условиях террористической угрозы.

Стратегические учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября в Южном военном округе и в Черном и Каспийском морях.

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