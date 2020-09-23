Морпехи Каспийской флотилии при поддержке артиллерии и авиации высадились на побережье на учениях «Кавказ»

Морские пехотинцы Каспийской флотилии в рамках стратегических учений «Кавказ-2020» под прикрытием боевых кораблей и авиации высадились на необорудованное побережье в районе городка Зеленоморск, расположенного в Дагестане.

«Малые артиллерийские корабли выполнили задачу по огневой поддержке высадки передового отряда морского десанта. С воздуха огневую поддержу осуществили два звена вертолетов Ми-24 и Ми-35. Вертолеты нанесли удары по позициям условного противника на побережье», - сообщили в Минобороны РФ.

© Минобороны России

После работы артиллерии и авиации на побережье высадились десантно-штурмовые группы морской пехоты из вертолетов Ми-8. Одновременно разведчики Каспийской флотилии десантировались в тыл условного противника из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор». Их действия обеспечили возможность тактического маневра передового отряда морского десанта.

«После высадки передовой и основной группы морские пехотинцы уничтожили силы противодесантной обороны условного противника. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовались дымовые шашки, холостые патроны и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда», - сказано в сообщении.

© Минобороны России

В учениях были задействованы около 500 военнослужащих полка морской пехоты, 24 боевых корабля и катера Каспийской флотилии и два пограничных сторожевых корабля пограничного управления ФСБ России, бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня «Град», минометные комплексы «Сани».