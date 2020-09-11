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Два самолета с китайскими военными прибыли в РФ на учения «Кавказ-2020»

Андрей Аркадьев
12:02 11.09.2020
Подразделения Народно-освободительной армии Китая прибыли в Астраханскую область для участия в мероприятиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Два китайских тяжелых военно-транспортных самолета Y-20 прибыли в Астраханскую область, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Самолеты доставили около 100 военнослужащих и военную технику армии Китая на учения «Кавказ-2020». Ранее на военном аэродроме в Астраханской области встретили передовую группу офицеров вооруженных сил Китайской Народной Республики.

Все прибывшие военнослужащие при вылете из Китая прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. На полигоне зарубежные гости также пройдут карантин.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» начнутся с 21 сентября и завершатся 26 сентября 2020 года. Военнослужащие РФ и еще девяти государств совместно отработают действия по локализации вооруженных конфликтов.

Как ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, основные розыгрыши маневров пройдут на полигонах Капустин Яр и Ашулук и в акваториях Черного и Каспийского морей.

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