Истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем

Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

В среду российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Отмечается, что американские самолеты изменили курс сразу после приближения к ним на безопасное расстояние российских истребителей. Нарушения госграницы России допущено не было.