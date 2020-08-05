Прыжки с вертолетов Ми-8: кадры учений в Саратовской области

На аэродроме Энгельс в Саратовской области в рамках сборов специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы прошли практические тренировки для летного состава дальней авиации по аварийному покиданию воздушного судна.

Во время тренировки участники сборов выполняли прыжки с парашютами Д1-5у и «Арбалет» с высот от 800 до 3000 метров с задержкой раскрытия парашюта.

Всего в сборах прияли участие более 100 летчиков, штурманов и авиационных спасателей, за летную смену было выполнено порядка 200 прыжков, десантирование проводилось с многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-8.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.