Все в одном: на форуме «Армия-2020» представили универсальный инструмент на базе персональной карты военнослужащего

Универсальный инструмент на базе персональной карты военнослужащего, которая сейчас приходит на смену привычному военному билету, представлен на форуме «Армия-2020». Благодаря разработкам, которые предлагает компания «Аргент Альянс», это будет уже не просто пропуск и удостоверение личности. Главная задача - максимально расширить его возможности. Например, объединить функции банковской карты и носителя электронной подписи, а также быть полезным в других областях.

Причем все это создано исключительно на российских комплектующих в рамках задач президента РФ Владимира Путина по импортозамещению, в том числе и в гражданской сфере.

«Мы будем внедрять свои изделия в гражданский сектор, когда все граждане РФ перейдут на электронные паспорта. Так как успешный опыт Минобороны уже есть в армии, я надеюсь, что наши изделия будут пользоваться популярностью, так как они уже прошли все испытания и с легкостью внедрятся в гражданский рынок», - объяснил генеральный директор ООО «Аргент Альянс» Артем Виноградов.

Разработчики гарантируют, что владелец такой карты будет максимально защищен от всякого рода цифровых угроз, поскольку изначально компания специализируется на системах в области цифровой безопасности.