«Формула-1» среди БМП и танковый вальс: как прошел первый день АрМи-2020

В подмосковном парке «Патриот» и на полигоне Алабино открылись Международный форум «Армия» и Армейские игры-2020. В течение двух недель на полигонах пяти государств 156 команд из 32-х стран будут сражаться в меткости, скорости, точности и даже в том, чья полевая кухня сытнее, вкуснее и изысканнее.

Еще недавно границы были на замке, и казалось, что одно из главных военных событий года под угрозой. Однако яркие и зрелищные международные Армейские игры, что объединили участников с трех континентов, состоятся. Лучшие летчики, танкисты, моряки и пехотинцы готовы показать все, на что они способны.

В России это первое международное событие после пандемии. Участники соревнований съезжаются со всех уголков света - Китая, Афганистана, Ирана, Мозамбика, Киргизии, Абхазии, тренируются на десятках полигонов, как в России, так и за ее пределами. В этом году география конкурса даже шире, а дисциплин – еще больше. Обращаясь к участникам АрМИ, президент РФ Владимир Путин отметил, что такие игры международным отношениям только на пользу.

«Укреплению дружеских связей, открытому, доброжелательному обмену опытом вот уже несколько лет служат Армейские международные игры. Военнослужащие из разных стран соревнуются в мастерстве, владении техникой, в уровне выучки и дисциплины, проверяют себя на готовность проходить серьезные испытания и выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях», - сказал российский лидер.

Россия еще ни разу не проигрывала на АрМИ. Каждый год - первое место. В этом планку опускать не собираются - недвусмысленно дал понять министр обороны Сергей Шойгу.

«Всем участникам Армейских игр - хорошего, добротного участия в этих играх, занятия призовых мест. Как мы всегда говорим всем командам, приезжающим на соревнования международных игр, - со второго места любые места - ваши!», - заявил он.

В подмосковной Кубинке истребители и вертолеты готовят к конкурсу «Авиадартс» - на скорости 600-700 км/час им предстоит поразить наземные мишени.

В Амурской области БМП прыгают по ухабам, дрифтуют, ныряют в воду и поражают цель с расстояния в километр. Это соревнования «Суворовский натиск» - настоящая военная Формула-1. На трассе протяженностью 4,5 км - 10 искусственных препятствий. На поле более сотни мишеней и половина из них - радиоуправляемые.

Все эти состязания и конкурсы появились благодаря российскому Минобороны. Участвовать в них для многих стран - вопрос международного престижа. Именно поэтому каждый год есть новобранцы.

«Первый раз Афганистан участвует в соревнованиях "Суворовский натиск". Мы уже привыкли к вашему климату, мы уже прошли всю подготовку», - делится участник Карими Раббиула.

Старший команды Абхазии Аляс Ванача уточняет, что этот год – первый для Абхазии в «Танковом биатлоне».

«Наша задача - выступить достойно, показать, на что мы способны», - говорит он.

На подмосковном полигоне Алабино состоялся танковый балет. Пируэты выполняли модернизированные Т-72: грация стволов и гусениц.

Балет - для разогрева. Главное событие, которое он предваряет, - «Танковый биатлон», одно из самых сложных состязаний. Команды из разных стран пройдут настоящую полосу препятствий. Заезды начались уже в день открытия. В этом соревновании Россия традиционно первая, но команда не расслабляется: прошлогодние призеры Китай и Белоруссия - достойные соперники. Участники из Китая даже приехали на собственных танках Type 96, тогда как большинство выступает на машинах Т-72-б3.

Пройти дымовую завесу, воду и сбить три мишени - не каждому под силу. Поэтому сначала «Танковый биатлон» проводили в военных округах, и только лучшие из лучших могут показать себя в главном испытании.

«У нас нет страха перед препятствиями. Мы точно знаем, какую скорость нам перед препятствиями выбрать», - говорит механик-водитель Антон Крицкий.

От Благовещенска до Бреста, от Ташкента до Калининграда - съемочные группы «Звезды» следят за всеми этапами соревнований, чтобы ни один яркий кадр не прошел мимо зрителя.

В узбекской пустыне пылят российские КамАЗы. Крутые косогоры, дрифты и прыжки – так проходят соревнования военных инспекторов. Не хуже, чем рулем, военный инспектор должен владеть пистолетом: следующий этап состязаний - стрельбы.

В Бресте офицеры из шести стран выходят на «Снайперский рубеж». Уже судьи решат, кто самый меткий. Свое оружие на состязание брать нельзя, его выдают только перед стрельбой, чтобы все были в равных условиях. Калашников, пистолет-пулемет Макарова и снайперская винтовка Драгунова - разное оружие, но владеть им нужно одинаково профессионально. Для солдат и офицеров АрМИ это не только соревнование, но и отличная возможность отточить свои профессиональные навыки.

Когда слышишь слово «кинолог», обычно представляешь скучающего человека с собакой в аэропорту. Однако на конкурсе «Верный друг» нужно и препятствия брать, и под бронетранспортер забираться, и в воду прыгать. Шестиметровый бассейн – самое непредсказуемое препятствие, так как не все собаки любят плавать.

В Бакинском порту до блеска начищают рынды и расчехляют орудия. Скоро корабли выйдут в море. Стрельбы, водолазы, спасатели - на прохладном Каспии будет жарко.

Тигры, БМП, вертолеты - головокружительные кадры из Псковской области. На полигоне флаги 11-ти стран. Взрывы и рукопашная - это только разминка. Все ждут главного этапа конкурса - гонок на боевой технике со стрельбой.

«Полевая кухня» на АрМИ - любимый конкурс журналистов. Лучшие кулинары шести стран готовят блюда национальной кухни. Командир 1-го отделения обеспечения питания в полевых условиях Антон Раджабов из российской команды рассказывает о меню: взбитый крем, красная икра, корнетики из теста.

Армяне и абхазы тем временем выясняют, у кого сочнее шашлык. Белорусы творят кулинарию на грани искусства - создают архитектурную композицию из шкварок, сала и колбасы, вьетнамцы - вырезают из овощей павлина. Башкиры, налепив перемячей, переходят к искусству музыкальному и пускаются в пляс. Самый зажигательный - Узбекистан. Можно не только отведать настоящего плова, но и послушать живую музыку, и даже поучаствовать в национальных танцах.

Впереди еще много интересного: прыжки с парашютом, артиллерийский огонь, гонки на лошадях. И истребители в небе над парком «Патриот».