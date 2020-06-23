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«Это прекрасный собор»: иностранные журналисты посетили Главный храм ВС РФ

Андрей Аркадьев
Даниил Левин
15:18 23.06.2020
Более 20 стран представляют журналисты, которые приехали посетить храм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Мельников, РИА Новости

Главный Храм Вооруженных Сил РФ, который официально открыли 22 июня в подмосковном парке «Патриот», стал в этом году символом памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны.

Сегодня в его стенах можно увидеть десятки телекамер и фотоаппаратов. Там впервые устроили экскурсию для журналистов со всего мира.

«Китай - не религиозная страна. Но каждый имеет право верить в то, что желает. Это прекрасный храм! И как туристический объект он, несомненно, будет привлекать наших зрителей», - рассказала Чу Дзи, журналист Центрального телевидения Китая.

Накануне президент РФ Владимир Путин посетил парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, осмотрел Главный собор Вооруженных сил РФ и принял участие в молебне.

Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

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