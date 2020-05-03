Пожар на судне «Михаил Рудницкий» и эвакуация пострадавших: на Северном флоте прошли спасательные учения

Военные моряки Северного флота провели спасательные учения в Баренцевом море.

По легенде учений, в машинном отделении судна «Михаил Рудницкий» произошел пожар. На борту есть пострадавшие. Первыми на сигнал бедствия откликнулись суда спасательного отряда Северного флота.

Им было необходимо пролить внешний корпус и не дать огню распространиться по судну. Корабль начал терять ход, его решили буксировать. Возникла необходимость срочной эвакуации пострадавших, впервые в истории учений поисково-спасательной службы пришлось осуществлять ее без швартовки — при помощи канатного сообщения.

По ходу учений военные моряки и спасатели получили новые указания: судно получило пробоину, для ее устранения были направлены водолазы в специальных костюмах для работы в ледяной воде — внутрь костюма подается горячая вода, что позволяет обеспечить многочасовую работу. За состоянием водолазов с помощью беспилотного аппарата наблюдали с борта катера.

«Снаряжение с водоподогревом, которое идет на наших новых водолазных катерах, позволяет работать при температурах до -20 градусов. Мы их дорабатываем сначала в таких более простых метеоусловиях», — рассказал начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота Владимир Горбань.

Далее была проведена тренировка спасения людей на воде. Самолет сбросил в воду яркий маркер, при помощи которого экипажи вертолетов и кораблей подняли пострадавших из воды на борт. Для их отогрева используются дыхательные аппараты со специальной семью кислорода и гелия.

«При лечении человек делает вдох, и далее выдох в систему. За счет того, что гелий имеет высокую теплопроводность, довольно быстро человек согревается», — отметил старший водолазный специалист Александр Беляев.

Подобные учения проводят дважды в год. Вне зависимости от погоды личный состав Северного флота в любой момент готов оказать помощь каждому, кто терпит бедствие.