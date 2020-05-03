Специалисты из РФ продезинфицировали один из крупнейших онкологических центров на Балканах

Российские специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию «Института онкологии и радиологии в Белграде», который является одним из крупнейших онкологических центров на Балканах.

В обычном режиме работы учреждение ежедневно принимает более двух тысяч онкобольных. Восемь радиолабораторий проводят лучевую терапию почти 700 пациентам. Из-за пандемии коронавируса количество принимаемых больных снизилось, но прекратить работу института нельзя — от этого зависят жизни людей.

Отмечается, что российские военные химики проводят обработку учреждения во второй раз из-за его высокой значимости.

«Мы не останавливали работу, мы должны работать с онкологическими больными все время пандемии. Помощь российских военнослужащих очень большая. Без них, без их работы ситуация с заболеванием новой коронавирусной инфекцией в институте была бы значительно хуже», — сказала директор института онкологии и радиологии профессор Даница Груйчич.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты также продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 20 объектов в городах Белград, Прокопле и Блаце.

Также две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении в больнице города Ниш 14 зараженных коронавирусом. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Алибунар, Трстеник, Тучин и Иванице.

Ранее в Международный день труда российские специалисты провели дезинфекцию городской больницы города Валево, где наряду с Нишем и Белградом сложилась сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19.