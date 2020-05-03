Подвиг не забыт: 100 писем-поздравлений отправили ветеранам Ростовской области военные ЮВО

Военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) накануне празднования 75-й годовщины Великой Победы написали около 100 писем-поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ростовской области.

Рядовой Михаил Карпенко выразил уверенность, что все письма, написанные его сослуживцами дойдут до адресатов.

«Мое письмо даст почувствовать ветерану наше уважение, любовь и восхищение подвигами его и его поколения», - сказал военнослужащий.

Командованием соединений и воинских частей ЮВО, представителями военных комиссариатов и органов муниципальной власти организовано поздравление более 19 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Юнармейцы в рамках акции «Письмо ветерану» также подготовили и отправили более 3,7 тысячи поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны.