Российские военные проведут дезинфекцию двух медучреждений в итальянской Брешии

Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты проведут дезинфекцию двух лечебных учреждений в столице итальянской провинции Брешиа (Ломбардия). Об этом сообщает Минобороны России.

Две колонны российской спецтехники начали движение из города Бергамо, где находится база обеспечения армейской авиации на аэродроме Орио-аль-Серио, в Брешиа. Всего им предстоит пройти 60 километров. Безопасность движения колонн обеспечивают итальянские карабинеры.

По данным Минобороны, всего российскими военными вместе с итальянскими коллегами проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 109 зданий и сооружения, более 1 миллиона и 50 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 330 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Ранее итальянский врач в Бергамо рассказал о работе с российскими медиками. По его словам, итальянские специалисты с благодарностью принимают помощь коллег из РФ.