Шесть тысяч квадратных метров: комиссия Минобороны осмотрела новый медцентр для больных COVID-19 в Смоленской области

В Смоленской области готов один из новых многофункциональных медицинских центров для больных коронавирусом.

Всего за 50 дней военные строители возвели восемь из шестнадцати запланированных многофункциональных медицинских центров для зараженных COVID-19. Приступили к работе военные госпитали в Нижнем Новгороде и Одинцове. А на этой неделе сразу шесть новых медцентров открылись в нескольких военных округах — от дальневосточного Уссурийска до подмосковного Подольска. В Смоленске новые корпуса осмотрела комиссия оборонного ведомства.

«Полностью работы завершены. Построен объект капитального строительства: двухэтажное здание, шесть тысяч квадратных метров. Объект оснащен современным оборудованием: здесь находится и КТ и ЭКМО. Даже есть небольшая операционная, где без перемещения пациента можно сделать небольшую операцию», — отметил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Все медцентры собирают из быстровозводимых конструкций. Проект типовой, но реализуется с учетом специфики каждой площадки. Например, на Камчатке будет построено здание с повышенной сейсмоустойчивостью. В смоленском медцентре к боксам на втором этаже сделаны индивидуальные входы.

Для попадания в палату пациенту нужно пройти через отдельный вход с улицы через шлюз, где он примет душ, пройдет первичную дезинфекцию и только после этого окажется в палате. Напротив сестринского пункта установлены большие мониторы, на которые в режиме онлайн будет выводиться информация о состоянии пациентов в палатах реанимации.

«Все эти параметры с поста наблюдает медицинская сестра, и в случае нарушений мы сможем быстро принять решение по больному. Мы видим, что с кем происходит в каждом боксе, это очень удобно», — рассказал старший ординатор отделения реанимации Аркадий Кайдалов.

Палаты изолированы от внешнего мира начиная с тамбура — пока не закрыта эта внешняя дверь, врач не имеет права зайти в палату. Пациенты будут получать еду через специальное окно, куда после приема пищи будут ставить тарелки. После закрытия двери включается ультрафиолетовая обработка, после чего медперсонал сможет забрать посуду или любые вещи, бывшие в контакте с заболевшими.

Проект данного госпиталя создавался под сложную ситуацию с пандемией коронавируса, но военные подчеркивают, что это именно многофункциональные медцентры, а не узкоспециализированные инфекционные госпитали. Это значит, что в перспективе они смогут принимать пациентов с разными заболеваниями.

Рекордные темпы работ поддерживаются и на оставшихся стройплощадках. В Калининграде военнослужащие подразделения РХБЗ Балтийского флота провели полную санобработку строящегося медцентра. Дезинфекции подверглись не только внутренние помещения, но и дороги, открытые участки стройки и вся техника. Вторая очередь новых военных госпиталей должна быть сдана уже к середине мая.