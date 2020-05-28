Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Замминистра обороны РФ Картаполов поздравил «Юнармию» с четырехлетием

Алексей Баранов
09:57 28.05.2020
В своем поздравлении он отметил массовость юнармейского движения, которое объединяет в своих рядах более 700 тысяч лучших представителей российской молодежи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковник  Андрей Картаполов поздравил юнармейцев с четырехлетием военно-патриотического движения. 

«Уважаемые товарищи, дорогие юнармейцы! Ровно четыре года назад министром обороны РФ, Героем России Сергеем Шойгу был дан старт юнармейскому движению в стране. Эту дату, 28 мая, мы отмечаем как день рождения “Юнармии”. А сегодня юнармейское движение - это самое массовое военно-патриотическое движение в стране, ваши успехи убедительно свидетельствуют возрождении традиции военно-патриотического воспитания в духе честного и самоотверженного служения Отечеству», - отметил он в своем поздравлении.

Также, замминистра обратил внимание на достижение участниками движения «Юнармии» высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, активное участие в общественной жизни, проявление себя в различных акциях и поисковых экспедициях.  

«В год 75-летия Победы юнармейцы стали самыми активными участниками  мероприятий года памяти и славы, повсеместно присоединились к поздравлению и оказанию помощи ветеранам, уходу за памятниками и обелисками погибших войнов, - подчеркнул Андрей Картаполов.

В условиях ограничительных мероприятий и самоизоляции, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции «Юнармия» не осталась в стороне, а наоборот, одна из первых в стране перевела свою работу в новый доступный для всех онлайн-формат.  

«Сегодня, когда процесс “Юнармии” состоялся, главное для нас - это дальше двигаться вперед, не снижая темпов развития. Уверен, что впереди у вас большой будущее, много новых интересных и полезных дел, творческих начинаний и свершений. Дорогие ребята, я желаю всем вам в новом юнармейском году здоровья, реализации задуманных юнармейских дел, успехов в учебе и общественной деятельности, высоких спортивных достижений и интеллектуального роста. С праздником вас, с днем “Юнармии”», - закончил поздравление начальник Главного военно-политического управления ВС РФ.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.05.2020, 10:35
Еще 8 371 случай заражения COVID-19 выявили в России
Дата27.05.2020, 05:00
В Каспийске завершили подготовку площадки под строительство медцентра Минобороны
Дата27.05.2020, 09:23
В NHL приняли решение не доигрывать сезон
Дата27.05.2020, 12:50
БМПТ «Терминатор» готовят к Параду Победы: кадры из ЗВО
Дата27.05.2020, 19:07
75 лет назад: как прошел первый Парад Победы 1945 года
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:03 В стране и мире
Минфин направил в пострадавшие от COVID-19 регионы 100 млрд рублей
10:55 Армия
Россия и Турция провели 13-е патрулирование в Идлибе
10:37 В стране и мире
Транзит газа по газопроводу «Ямал - Европа» вновь прекращен
10:35 В стране и мире
Еще 8 371 случай заражения COVID-19 выявили в России
10:32 ОПК
Самолет Ил-76МД-90А прошел проверку на герметичность
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Зрительный» контакт: назван еще один нетипичный симптом COVID-19
Видео
Смертельная битва: сражение крокодилов попало на видео
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Видео
«Контакт очень близкий»: врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.