Замминистра обороны РФ Картаполов поздравил «Юнармию» с четырехлетием

Заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов поздравил юнармейцев с четырехлетием военно-патриотического движения.

«Уважаемые товарищи, дорогие юнармейцы! Ровно четыре года назад министром обороны РФ, Героем России Сергеем Шойгу был дан старт юнармейскому движению в стране. Эту дату, 28 мая, мы отмечаем как день рождения “Юнармии”. А сегодня юнармейское движение - это самое массовое военно-патриотическое движение в стране, ваши успехи убедительно свидетельствуют возрождении традиции военно-патриотического воспитания в духе честного и самоотверженного служения Отечеству», - отметил он в своем поздравлении.

Также, замминистра обратил внимание на достижение участниками движения «Юнармии» высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, активное участие в общественной жизни, проявление себя в различных акциях и поисковых экспедициях.

«В год 75-летия Победы юнармейцы стали самыми активными участниками мероприятий года памяти и славы, повсеместно присоединились к поздравлению и оказанию помощи ветеранам, уходу за памятниками и обелисками погибших войнов, - подчеркнул Андрей Картаполов.

В условиях ограничительных мероприятий и самоизоляции, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции «Юнармия» не осталась в стороне, а наоборот, одна из первых в стране перевела свою работу в новый доступный для всех онлайн-формат.

«Сегодня, когда процесс “Юнармии” состоялся, главное для нас - это дальше двигаться вперед, не снижая темпов развития. Уверен, что впереди у вас большой будущее, много новых интересных и полезных дел, творческих начинаний и свершений. Дорогие ребята, я желаю всем вам в новом юнармейском году здоровья, реализации задуманных юнармейских дел, успехов в учебе и общественной деятельности, высоких спортивных достижений и интеллектуального роста. С праздником вас, с днем “Юнармии”», - закончил поздравление начальник Главного военно-политического управления ВС РФ.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года.