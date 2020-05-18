Балтийский флот получит шесть МРК проекта «Каракурт»

В ближайшее время Балтийский флот должен получить шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

«Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В частности, в ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800», - приводит слова Евменова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Евменов отметил, что четыре корабля проекта «Каракурт» будут нести на своем борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО «Панцирь». Первым таким кораблем станет МРК «Одинцово». Испытания на нем ПВО «Панциря» намечены на ближайшее время.

Также главнокомандующий поздравил моряков с Днем Балтийского флота, который отмечается 18 мая.

Осенью 2019 года корабль проекта 22800 «Каракурт» МРК «Советск», вооруженный «Калибром», вошел в состав Балтийского флота. Он стал вторым кораблем данного проекта, включенным в боевой состав Балтфлота. Первый «Каракурт» МРК «Мытищи» вошел в состав Балтийского флота в декабре 2018 года