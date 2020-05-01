Марш помощи: российские специалисты выдвинулись из Сербии в Боснию и Герцоговину

Российские военнослужащие из сводного отряда Министерства обороны РФ, который в данный момент помогает Сербии бороться с коронавирусной инфекцией, проведут ряд мероприятий на территории федерации Боснии и Герцоговины. Просьба об этом поступила от руководства энтитета.

Колонна из пяти единиц спецтехники, двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений РХБЗ совершит марш из Белграда в один из кантонов федерации Боснии и Герцоговины. Российским военнослужащим предстоит преодолеть путь в 500 километров.

После прибытия российские специалисты решат вопрос о районах проведения противоэпидемиологических мероприятий. Все согласования будут произведены с представителями принимающей стороны.

С 9 по 23 апреля сводный отряд РХБЗ Минобороны России выполнил задачи по борьбе с коронавирусом на территории Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Героговины. Специалисты провели мероприятия в 28 городах республики, в том числе в Баня-Луке, Добое, Приедоре, Биелине, Зворнике и других.