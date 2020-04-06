В круглосуточном режиме: российские специалисты развернули в Бергамо полевой госпиталь для больных коронавирусом

В Италии наши медики сегодня начнут в круглосуточном режиме принимать пациентов с коронавирусом. Для этого в городе Бергамо, который является эпицентром вспышки, развернули полевой госпиталь на 142 места. В нем оборудовали два отделения интенсивной терапии и реанимационные боксы. Сейчас специалисты заканчивают тестирование техники.

«В настоящее время ведется активная работа по установке оборудования в палатах интенсивной терапии. Установлено порядка 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в данный момент идет настройка оборудования. В ближайшее время будет осуществлена установка еще 15 аппаратов ИВЛ. По согласованию с итальянской стороной, с понедельника планируется прием первых пациентов», - рассказал подполковник медицинской службы, к.м.н., доцент кафедры управления военным здравоохранением филиала Военно-медицинской академии Александр Юманов.

Тем временем, врачи и медицинские сестры проходят инструктаж и изучают алгоритмы лечения. Работать они будут совместно с итальянскими коллегами, те охотно делятся с нашими медиками своим опытом.

Подготовка проходила в больнице города Бергамо имени Папы Джованни 23-го. Со следующей недели наши специалисты в круглосуточном режиме и в три смены будут осуществлять прием, диагностику и лечение заболевших в двух отделениях интенсивной терапии и реанимационном отделении полевого госпиталя.