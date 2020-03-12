Подводный бой: на конкурсе «Глубина» в Севастополе определили лучших водолазов ВМФ РФ

На конкурсе «Глубина» в Севастополе определили лучших водолазов Военно-морского флота России. Соревнования проходили в совершенно новой дисциплине «Акватлон». Ее включили в программу только в прошлом году.

Под водой между собой сразились команды всех флотов, а также МЧС и курсанты военно-морских учебных заведений Министерства обороны.

Согласно правилам, на подводный бой отводится всего лишь 30 секунд. Задержать дыхание под водой водолазы могут и дольше, но в статичном положении. А когда без воздуха завязывается борцовская схватка, то на это уходит очень много энергии. И именно поэтому подводный поединок ограничен по времени регламентом турнира.

Согласно правилам, участники соревнований должны с помощью специальных приемов сорвать ленту с ноги своего соперника. В отличие от других этапов конкурса, борьба проходит не в море, а на дне бассейна.​