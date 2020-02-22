Дело вкуса: в воинских частях Амурской области стартовали Дни национальной кухни

Гарнизонные повара в Амурском объединении Восточного округа приготовили вкусные сюрпризы для солдат и офицеров в честь Дня защитника Отечества. В воинских частях здесь проводятся Дни национальной кухни. На столах выпечка, мясные и овощные блюда - от рецептов коренных народов Дальнего Востока до традиционных татарских кушаний.

Меню праздничных обедов составлялось, исходя из пожеланий самих воинов. Для этого в частях провели специальные опросы.

Идея разнообразить военное меню блюдами национальных кухонь России в Вооруженных силах популярна. Ранее такие мероприятия уже проводились, например, в частях под Новороссийском. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков отметил, что Дни национальных кухонь в армии стали традиционными.

«Отмечу, что национальные блюда при этом готовятся только из стандартного по норме довольствия набора продуктов», - сказал Булгаков.

Кстати, праздничным столом дело для гарнизонов Амурской области не ограничится. Ко Дню защитника Отечества для солдат и офицеров подготовили масштабную программу - концерты, экскурсии и спортивные мероприятия.