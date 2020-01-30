Войска ЗВО отработали слаженность артиллерийских расчетов под Петербургом
Точности стрельбы удалось добиться благодаря разведке, использовавшей комплексы «Стрелец» и «Орлан-10».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Артиллерийские подразделения уничтожили железобетонные и каменные укрепления условного противника на полигоне Каменка в Ленинградской области.
Огонь по мишеням вели расчеты самоходных установок «Акация», «Нона-К» и противотанковых пушек «Рапира» на расстоянии от 500 до 1000 метров. Все цели были поражены успешно.
Высокой точности стрельбы артиллеристам удалось добиться благодаря разведке, которая использовала комплексы управления и связи «Стрелец» и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».
Всего в учениях задействованы около 100 военнослужащих и более 20 военной техники.