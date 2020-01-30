Войска ЗВО отработали слаженность артиллерийских расчетов под Петербургом

Артиллерийские подразделения уничтожили железобетонные и каменные укрепления условного противника на полигоне Каменка в Ленинградской области.

Огонь по мишеням вели расчеты самоходных установок «Акация», «Нона-К» и противотанковых пушек «Рапира» на расстоянии от 500 до 1000 метров. Все цели были поражены успешно.

Высокой точности стрельбы артиллеристам удалось добиться благодаря разведке, которая использовала комплексы управления и связи «Стрелец» и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Всего в учениях задействованы около 100 военнослужащих и более 20 военной техники.