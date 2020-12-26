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В Амурском объединении ВВО создана выездная бригада медиков для вакцинации военных от COVID-19

Валентина Пескова
03:00 26.12.2020
Новый подход уменьшит социальные контакты и позволит проводить плановую вакцинацию без отрыва военнослужащих от исполнения их обязанностей.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В военном госпитале ВВО в Амурской области появилась выездная мобильная бригада, которая будет вакцинировать военнослужащих от коронавирусной инфекции прямо на местах их службы.

Накануне самолетом военно-транспортной авиации в амурский военный госпиталь доставили очередную партию отечественных вакцин «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), разработанных институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. В тот же день препаратом были сразу же привиты 60 медицинских работников госпиталя.

Созданная мобильная медицинская бригада уже побывала в одной из воинских частей Белогорского гарнизона. Прямо на месте там был развернут прививочный пост, где специалисты проверили состояние здоровья военнослужащих и сделали им уколы с вакцинами. В первую очередь препарат получил командный состав и военнослужащие дежурной смены, а это - около 40 человек.

Благодаря новому подходу должно уменьшиться количество социальных контактов, а вакцинацию можно будет проводить без отрыва военнослужащих от исполнения их непосредственных обязанностей.

По истечении 21 дня солдаты будут привиты вторым компонентом вакцины. В течение всего этого срока медики будут контролировать состояние их здоровья.

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