ЦПВС: боевики за сутки совершили 38 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за минувшие сутки 38 раз открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 33 обстрела), из них в провинции Идлиб - 19 обстрелов, провинции Латакия – 13 обстрелов, Аллепо – 4 обстрела, в провинции Хама - 2 обстрела», - сказал военачальник.

Сытник подчеркнул, что состоялось 118-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Джарих-Эль-Фаукани до высоты с отметкой 596 (8 км западнее Кобани) и обратно.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.