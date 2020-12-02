В ЦВО началась вакцинация личного состава против COVID-19

В Центральном военном округе (ЦВО) приступили к вакцинации личного состава против новой коронавирусной инфекции. В округ поступила первая партия российского препарата «Спутник V».

В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые участвуют в диагностике и лечении пациентов с COVID-19, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

«Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем предстоит вакцинировать командный состав, а также личный состав, несущий боевое дежурство», – рассказали в пресс-службе ЦВО.

Ранее о вакцинации личного состава Вооруженных сил против коронавируса по поручению президента РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.