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В ЦВО началась вакцинация личного состава против COVID-19

Анна Касаткина
10:40 02.12.2020
В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые участвуют в диагностике и лечении пациентов с коронавирусом.
В ЦВО началась вакцинация личного состава против COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Центральном военном округе (ЦВО) приступили к вакцинации личного состава против новой коронавирусной инфекции. В округ поступила первая партия российского препарата «Спутник V».

В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые участвуют в диагностике и лечении пациентов с COVID-19, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

«Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем предстоит вакцинировать командный состав, а также личный состав, несущий боевое дежурство», – рассказали в пресс-службе ЦВО.

Ранее о вакцинации личного состава Вооруженных сил против коронавируса по поручению президента РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

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