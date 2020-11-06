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Военные медики приступили к лечению пациентов с коронавирусом еще в двух больницах Курганской области

Роман Захаров
05:15 06.11.2020
Совместно с курганскими врачам медики Министерства обороны ведут прием пациентов в едином приемно-сортировочном отделении, что позволяет равномерно распределять нагрузку на лечебные учреждения региона.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны РФ приступили к лечению зараженных коронавирусом пациентов еще в двух больницах Курганской области. Таким образом, общее число лечебных учреждений региона,  где работают военные медики, увеличилось до пяти.

Раньше врачи МО РФ работали в трех местных больницах: две находятся в самом Кургане, одна в Шадринске. В результате перераспределения врачебных групп военные специалисты приступили к лечению пациентов еще в двух больницах Кургана. Совместно с курганскими врачам медики Министерства обороны ведут прием пациентов в едином приемно-сортировочном отделении, что позволяет равномерно распределять нагрузку на лечебные учреждения региона.

Помимо этого, специалисты Минобороны регулярно проводят совещания с представителями администрации области. Отдельная группа военных медиков консультирует и ведет лекции в медицинских учреждениях для выработки единого подхода в диагностировании и лечении пациентов с COVID-19.

Сводный медицинский отряд специалистов Министерства обороны России состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. В составе отряда - военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано распоряжение об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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