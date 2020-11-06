Военные врачи оказывают помощь пациентам с COVID-19 в новом медцентре в Волгограде

Многофункциональный медицинский центр Минобороны России в Волгограде осуществляет лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В инфекционном стационаре размещаются пациенты как из числа военнослужащих, так и гражданского населения региона.

В отделениях медцентра, в реанимационных и операционных отделениях установлено новейшее оборудование. Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения.

В медцентре созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения различных патологий. Поставлены аппараты компьютерной томографии, ангио-графические и рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное и патологоанатомическое оборудование, аппарат магнитно-резонансной томографии.

Постоянно поддерживается достаточный запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим от вирусных инфекций.