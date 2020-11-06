Более ста бойцов ЗВО приступили к возведению мостов в Тульской области

Более 110 военнослужащих отдельного мостового и дорожно-комендантского батальонов отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) приступили к возведению мостовых переходов протяженностью от 60 до 72 метров через реки Шат и Упа в Веневском и Дубенском районах Тульской области.

Данная работа проводится в рамках тактико-специальных учений подразделений материально-технического обеспечения ВС РФ. Возводимые мостовые сооружения после проведения соответствующих экспертиз будут переданы в эксплуатацию муниципальным органам управления, соединят десятки населенных пунктов и значительно сократят местным жителям расстояние до социальных учреждений.

В настоящее время подразделения МТО, привлекаемые к учениям, совершили марши в назначенные районы Тульской области, осуществили доставку комплектов мостов из прокатных балок, а также приступили к монтажу свай для устройства автодорожного и пешеходного мостовых переходов.

После окончания работ на данных участках военнослужащими бригады МТО ЗВО предстоит возвести еще автомобильные мосты через реки Мокрая Табола и Пениковка в Кимовском и Белевском районах, а также через ручей в деревне Грибовка Веневского района.

Всего к учениям привлечено более 110 военнослужащих и свыше 55 единиц военной и специальной техники подразделений соединения МТО Западного военного округа. Взаимодействие Минобороны России с Тульской областью по обновлению региональной сети мостовых сооружений ведется с 2018 года. За это время в регионе уже возведено 14 мостов.