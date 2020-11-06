Снайперы ВВО вышли на позиции в костюмах «лешего» и «кикиморы»

Снайперы Восточного военного округа отработали современную тактику с использованием маскировочных костюмов «леший» и «кикимора». Благодаря им снайперской группа скрытно вышла на позиции.

Костюм «кикиморы» можно использовать много раз, он состоит из множество лоскутов. Костюм «лешего» делается из трав, веток и цветов.

В учениях, которые длились два дня, задействовали 200 военнослужащих.