Снайперы ВВО вышли на позиции в костюмах «лешего» и «кикиморы»
В учениях задействовали 200 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Снайперы Восточного военного округа отработали современную тактику с использованием маскировочных костюмов «леший» и «кикимора». Благодаря им снайперской группа скрытно вышла на позиции.
Костюм «кикиморы» можно использовать много раз, он состоит из множество лоскутов. Костюм «лешего» делается из трав, веток и цветов.
В учениях, которые длились два дня, задействовали 200 военнослужащих.