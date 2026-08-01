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Российские дроноводы сожгли три пикапа ВСУ севернее Константиновки

Операторы БПЛА уничтожили три автомобиля ВСУ на маршрутах снабжения севернее Константиновки.
Дарья Неяскина 01-08-2026 05:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы уничтожили три машины ВСУ недалеко от Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В районе Алексеево-Дружковки один из пикапов подорвался на мине. Чтобы не дать противнику восстановить автомобиль, бойцы подразделения БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка добили его FPV-дроном.

Еще две вражеские машины беспилотники подбили в районах населенных пунктов Дружковское и Кондратовка Краматорского района.

Ранее сообщалось, что в результате удара российскими беспилотниками поражены три грузовых судна в Черном море. По двум сухогрузам, находившимся в акватории Черного моря южнее Одессы, применялись три ударных БПЛА «Герань-2 сикер» и «Гербера сикер». 

#Минобороны РФ #бпла #ВСУ #дроны #машины #пикапы #константиновка #FPV- дроны #Алексеево-Дружковки
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