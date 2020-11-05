В Минобороны сообщили об увеличении числа обстрелов со стороны боевиков в Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что связанные с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»* боевики увеличили число обстрелов с территории Идлибской зоны деэскалации. Уточняется, что с октября погибли 39 сирийских военных.

«Отмечается значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, связанных с террористической группировкой» - говорится в сообщении.

Гринкевич отметил, что с 1 октября в результате артиллерийских и минометных обстрелов погибло 39 сирийских военнослужащих, более 40 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в ЦПВС узнали о планах террористов сорвать реализацию российско-турецких договоренностей в Сирии.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ