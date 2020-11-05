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Разведчики уничтожили «террористов» под Нижним Новгородом

Олег Мурашев
Андрей Аркадьев
18:04 05.11.2020
Также военнослужащие организовали засаду на колонну техники «врага».
Разведчики уничтожили «террористов» под Нижним Новгородом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Учения разведывательных подразделений прошли в Нижегородской области. Военнослужащие обнаружили скопления условных террористов в здании.

Штурмовые группы атаковали объект, захваченный бандитами, сразу с нескольких  направлений. Благодаря слаженным и четким действиям противник был нейтрализован, но на подмогу ему направилась колонна техники. Ее военнослужащие обнаружили с беспилотника.

В лесном массиве взвод подготовил засаду. Сапер установил на дороге радиоуправляемый фугас. На повороте колонна снизила скорость и разведчики сразу пошли в атаку. Противник не успел опомниться и организовать оборону.

Меньше, чем через минуту группа зачистки проверила транспорт. Бойцы захватили важные документы, которые перевозил неприятель.

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