Разведчики уничтожили «террористов» под Нижним Новгородом

Учения разведывательных подразделений прошли в Нижегородской области. Военнослужащие обнаружили скопления условных террористов в здании.

Штурмовые группы атаковали объект, захваченный бандитами, сразу с нескольких направлений. Благодаря слаженным и четким действиям противник был нейтрализован, но на подмогу ему направилась колонна техники. Ее военнослужащие обнаружили с беспилотника.

В лесном массиве взвод подготовил засаду. Сапер установил на дороге радиоуправляемый фугас. На повороте колонна снизила скорость и разведчики сразу пошли в атаку. Противник не успел опомниться и организовать оборону.

Меньше, чем через минуту группа зачистки проверила транспорт. Бойцы захватили важные документы, которые перевозил неприятель.