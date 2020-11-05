Борьба с «диверсантами» и отражение «авианалета»: в Крыму прошли учения расчетов С-400

В Крыму прошли учения боевых расчетов зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Во время выполнения задач бойцы отразили нападение условных диверсантов на позиции и ЗРК. Противник был ликвидирован.

После этого зенитчики взяли на контроль самолеты условного неприятеля и уничтожили воздушные цели электронными пусками.

Для максимального приближения обстановки к боевой были использованы холостые боеприпасы и средства имитации взрывных устройств.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим.