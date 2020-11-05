Ветеран войны и МЧС: под Петербургом открыли памятник Дмитрию Михайлику
На церемонии присутствовали близкие фронтовика и ветерана МЧС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Под Петербургом увековечили память ветерана Великой Отечественной, легенды Гражданской обороны страны и МЧС генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика.
В поселке Ропша, в сквере названном в его честь, открыли гранитный камень с мемориальной доской. В годы Великой Отечественной войны Михайлик сражался в боях по прорыву блокады Ленинграда.
Военную службу он завершил в должности заместителя начальника Гражданской обороны СССР. Именно Михайлик разрабатывал программы, уставы и пособия, по которым учились первые спасатели страны. Он участвовал в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, а затем более 25 лет возглавлял Центральный совет ветеранов МЧС России.