Армия Штурм здания и освобождение заложников: в Приамурье прошли учения по антитеррору Андрей Аркадьев В учениях были задействованы более 500 военнослужащих. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Амурской области подразделения антитеррора штурмом взяли здание госпиталя, захваченного условными боевиками. На учениях задача военнослужащих - не только ликвидировать террористов, но и освободить заложников, находящихся внутри. После штурма группа разминирования обезвредила несколько взрывных устройств, заложенных условными террористами. Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих, были задействованы бронетранспортеры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика