Штурм здания и освобождение заложников: в Приамурье прошли учения по антитеррору
В учениях были задействованы более 500 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Амурской области подразделения антитеррора штурмом взяли здание госпиталя, захваченного условными боевиками.
На учениях задача военнослужащих - не только ликвидировать террористов, но и освободить заложников, находящихся внутри.
После штурма группа разминирования обезвредила несколько взрывных устройств, заложенных условными террористами. Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих, были задействованы бронетранспортеры.